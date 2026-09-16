Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.1 (coloured) (8430717000338) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Vol.1
Жанр
Jazz, Soul, Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 707828
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Vol.1
Жанр
Jazz, Soul, Soul-Blues
Трек-лист
Sarah Menescal - The Game Of Love, Cassandra Beck - Jump, Karen Souza - New Year's Day, The Cooltrane Quartet - Wonderwall, Anakelly - Skin Trade, Astrid Bergman - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Cooltrane Quartet - Moves Like Jagger, George White Group - Gypsy Woman (She's Homeless), 48th St. Collective - Missing, Karen Souza - I Heard It Through The Grapevine, Ivette Moraes - Live Forever, Shirley Adamson - Us & Them, Quiet Nights, Jazzystics feat. Cassandra Beck - Don't Stop, Lyle
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.1 (coloured) (8430717000338) виниловая пластинка
"Jazz Sexiest Ladies Vol.1" - сборник джазовых композиций от разных исполнителей, вышедший в 2025 году. Этот альбом представляет собой тщательно подобранную коллекцию джазовых интерпретаций популярных песен, выполненных выдающимися вокалистками. В релизе звучат голоса таких известных вокалисток, как Сара Менескал, Карен Соуза, Ив Сент-Джонс и Кассандра Бек. Издание представлено на двойном виниле красного цвета. Содержит такие треки как: Sarah Menescal "The Game Of Love", Cassandra Beck "Jump", Karen Souza "New Year's Day", и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Sexiest Ladies Vol.1
Жанр
Jazz, Soul, Soul-Blues
Трек-лист
Sarah Menescal - The Game Of Love, Cassandra Beck - Jump, Karen Souza - New Year's Day, The Cooltrane Quartet - Wonderwall, Anakelly - Skin Trade, Astrid Bergman - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Cooltrane Quartet - Moves Like Jagger, George White Group - Gypsy Woman (She's Homeless), 48th St. Collective - Missing, Karen Souza - I Heard It Through The Grapevine, Ivette Moraes - Live Forever, Shirley Adamson - Us & Them, Quiet Nights, Jazzystics feat. Cassandra Beck - Don't Stop, Lyle
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
"Jazz Sexiest Ladies Vol.1" - сборник джазовых композиций от разных исполнителей, вышедший в 2025 году. Этот альбом представляет собой тщательно подобранную коллекцию джазовых интерпретаций популярных песен, выполненных выдающимися вокалистками. В релизе звучат голоса таких известных вокалисток, как Сара Менескал, Карен Соуза, Ив Сент-Джонс и Кассандра Бек. Издание представлено на двойном виниле красного цвета. Содержит такие треки как: Sarah Menescal "The Game Of Love", Cassandra Beck "Jump", Karen Souza "New Year's Day", и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.1 (coloured) (8430717000338) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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