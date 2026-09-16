Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка
Канадский звездный пианист Ян Лисецкий на своем новом альбоме Preludes исследованию жанра фортепианной Прелюдии от Баха через Шопена, Рахманинова и Мессиана до Гурецкого.. Издание на 180 г виниле.. Необыкновенные 24 прелюдии op. 28 Фредерика Шопена стали вдохновением и отправной точкой для этой записи. По словам Лисецкого, Шопен был «мастером короткой формы», который вывел «прелюдию из тени на свет прожектора». Произведения Шопена объединены и контрастируют с избранными прелюдиями других композиторов из более чем трех эпох, каждая из которых знаменует собой яркие моменты в истории жанра — от Баха, Мессиана, Рахманинова до Гурецкого. Лисецкий стремится «продемонстрировать разнообразные возможности скромной прелюдии» и приглашает «аудиторию в музыкальное путешествие открытий» через космос этих разнообразных миниатюр.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в Сплит0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитFreddie Mercury & Montserrat Caballe - Barcelona (0602577404290)...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитDeep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитFaith No More - King For A Day... Fool For A Lifetime (019029597...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитMike Shinoda - Post Traumatic (0093624851653) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитKraftwerk - The Mix (5099996605219) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитRobin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) вини...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитJoe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитMegadeth - The Sick, The Dying... And The Dead! (0602445124992) ...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитVangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (50217325...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPaul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка