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Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка

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Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка - фото 1
Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jan Lisiecki
Альбом (сингл)
Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка - фото 1
  • Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707762
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948661381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jan Lisiecki
Альбом (сингл)
Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Frederic Chopin–B.86 In A Flat Major, Johann Sebastian Bach–BWV 846 In C Major, Sergei Vasilyevich Rachmaninoff–Op.23/3 In D Minor, Olivier Messiaen–No.1: La Colombe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка

Канадский звездный пианист Ян Лисецкий на своем новом альбоме Preludes исследованию жанра фортепианной Прелюдии от Баха через Шопена, Рахманинова и Мессиана до Гурецкого.. Издание на 180 г виниле.. Необыкновенные 24 прелюдии op. 28 Фредерика Шопена стали вдохновением и отправной точкой для этой записи. По словам Лисецкого, Шопен был «мастером короткой формы», который вывел «прелюдию из тени на свет прожектора». Произведения Шопена объединены и контрастируют с избранными прелюдиями других композиторов из более чем трех эпох, каждая из которых знаменует собой яркие моменты в истории жанра — от Баха, Мессиана, Рахманинова до Гурецкого. Лисецкий стремится «продемонстрировать разнообразные возможности скромной прелюдии» и приглашает «аудиторию в музыкальное путешествие открытий» через космос этих разнообразных миниатюр.

Отзывы о товаре Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948661381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jan Lisiecki
Альбом (сингл)
Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Frederic Chopin–B.86 In A Flat Major, Johann Sebastian Bach–BWV 846 In C Major, Sergei Vasilyevich Rachmaninoff–Op.23/3 In D Minor, Olivier Messiaen–No.1: La Colombe
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Канадский звездный пианист Ян Лисецкий на своем новом альбоме Preludes исследованию жанра фортепианной Прелюдии от Баха через Шопена, Рахманинова и Мессиана до Гурецкого.. Издание на 180 г виниле.. Необыкновенные 24 прелюдии op. 28 Фредерика Шопена стали вдохновением и отправной точкой для этой записи. По словам Лисецкого, Шопен был «мастером короткой формы», который вывел «прелюдию из тени на свет прожектора». Произведения Шопена объединены и контрастируют с избранными прелюдиями других композиторов из более чем трех эпох, каждая из которых знаменует собой яркие моменты в истории жанра — от Баха, Мессиана, Рахманинова до Гурецкого. Лисецкий стремится «продемонстрировать разнообразные возможности скромной прелюдии» и приглашает «аудиторию в музыкальное путешествие открытий» через космос этих разнообразных миниатюр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jan Lisiecki - Preludes: Chopin/ Bach/ Rachmaninoff/ Messiaen/ Gorecki (0028948661381) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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