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Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка

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Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка - фото 1
Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scrapper Blackwell
Альбом (сингл)
Mr. Scrapper’s Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка - фото 1
  • Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072657625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scrapper Blackwell
Альбом (сингл)
Mr. Scrapper’s Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Goin Where The Monon Crosses The Yellow Dog, Nobody Knows You When Youre Down And Out, A Blues, Little Girl Blues, George Street Blues, Blues Before Sunrise, Little Boy Blues, E Blues, Shady Lane, Penal Farm Blues
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка

Альбом Scrapper Blackwell, выдающегося блюзового музыканта и гитариста. Выпущенный на лейбле Analogue и Acoustic Sounds, этот альбом представляет собой сборник его работ, записанных в акустическом формате. Scrapper Blackwell был известен своим уникальным стилем игры на гитаре и выразительным вокалом. Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и интерпретации классических блюзовых стандартов. Записи выполнены с высоким качеством звука, что позволяет слушателям по-настоящему оценить мастерство Blackwell и атмосферу его музыки.

Отзывы о товаре Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072657625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scrapper Blackwell
Альбом (сингл)
Mr. Scrapper’s Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Goin Where The Monon Crosses The Yellow Dog, Nobody Knows You When Youre Down And Out, A Blues, Little Girl Blues, George Street Blues, Blues Before Sunrise, Little Boy Blues, E Blues, Shady Lane, Penal Farm Blues
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Bluesville Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом Scrapper Blackwell, выдающегося блюзового музыканта и гитариста. Выпущенный на лейбле Analogue и Acoustic Sounds, этот альбом представляет собой сборник его работ, записанных в акустическом формате. Scrapper Blackwell был известен своим уникальным стилем игры на гитаре и выразительным вокалом. Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и интерпретации классических блюзовых стандартов. Записи выполнены с высоким качеством звука, что позволяет слушателям по-настоящему оценить мастерство Blackwell и атмосферу его музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scrapper Blackwell - Mr. Scrapper’s Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072657625) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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