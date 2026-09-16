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Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка

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Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - фото 1
Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - фото 2
Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
I Just Want To Be A Sound
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - фото 1
  • Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - фото 2
  • Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795609629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
I Just Want To Be A Sound
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Just Want To Be A Sound, Hysteria, Regeneration, Let Me Be A Shadow, Sunday Mornings, Scar On My Guitar, Strange Thoughts, Truth, Star, Until The End
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка

Своим седьмым студийным альбомом берлинская группа Kadavar выводит своё звучание на новый уровень. Вдохновившись цитатой своего басиста Саймона «Дракона» Бутелупа: «Я просто хочу быть звуком», они создают манифест свободы, трансформации и радикального присутствия. Никаких концепций, никаких границ:. Альбом представляет собой музыкальный ритуал перехода, в котором органично сочетаются рок-гимны, баллады и эпические моменты — всегда полные динамики и перемен.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795609629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kadavar
Альбом (сингл)
I Just Want To Be A Sound
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Just Want To Be A Sound, Hysteria, Regeneration, Let Me Be A Shadow, Sunday Mornings, Scar On My Guitar, Strange Thoughts, Truth, Star, Until The End
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Своим седьмым студийным альбомом берлинская группа Kadavar выводит своё звучание на новый уровень. Вдохновившись цитатой своего басиста Саймона «Дракона» Бутелупа: «Я просто хочу быть звуком», они создают манифест свободы, трансформации и радикального присутствия. Никаких концепций, никаких границ:. Альбом представляет собой музыкальный ритуал перехода, в котором органично сочетаются рок-гимны, баллады и эпические моменты — всегда полные динамики и перемен.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kadavar - I Just Want To Be A Sound (coloured) (4250795609629) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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