The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (0602508802102) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows: The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969 - 1971
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 707737
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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508802102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows: The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969 - 1971
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Slip On Through, This Whole World, Add Some Music To Your Day, Got To Know The Woman, Deirdre, Its About Time, Cotton Fields (2020 Stereo Mix), San Miguel (Backing Vocals), Its About Time (Backing Vocals), Tears In The Morning, All I Wanna Do, Forever, Our Sweet Love, At My Window, Cool, Cool Water, This Whole World (Live 1988), Dont Go Near The Water, Long Promised Road, Take A Load Off Your Feet, Disney Girls, Student Demonstration Time, Disney Girls (Live), Feel Flows (Backing Vocals), Feel F
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (0602508802102) виниловая пластинка
Альбом-компиляция, в который вошел музыкальный материал студийных сессий во время записи альбомов The Sunflower и Surf’s Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602508802102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Feel Flows: The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969 - 1971
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Slip On Through, This Whole World, Add Some Music To Your Day, Got To Know The Woman, Deirdre, Its About Time, Cotton Fields (2020 Stereo Mix), San Miguel (Backing Vocals), Its About Time (Backing Vocals), Tears In The Morning, All I Wanna Do, Forever, Our Sweet Love, At My Window, Cool, Cool Water, This Whole World (Live 1988), Dont Go Near The Water, Long Promised Road, Take A Load Off Your Feet, Disney Girls, Student Demonstration Time, Disney Girls (Live), Feel Flows (Backing Vocals), Feel F
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом-компиляция, в который вошел музыкальный материал студийных сессий во время записи альбомов The Sunflower и Surf’s Up.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (0602508802102) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969 - 1971 (0602508802102) виниловая пластинка