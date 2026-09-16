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Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка

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Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 1
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 2
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 3
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 4
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 5
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 6
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 7
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
The Lost Christmas Eve
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 1
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 2
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 3
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 4
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 5
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 6
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 7
  • Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497823901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
The Lost Christmas Eve
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith Noel, The Lost Christmas Eve, Christmas Dreams, Wizards In Winter, Remember, Anno Domine, Christmas Concerto, Queen Of The Winter Night, Christmas Nights In Blue, Christmas Jazz, Christmas Jam, Siberian Sleigh Ride, What Is Christmasx, For The Sake Of Our Brother, The Wisdom Of Snow, Wish Liszt (Toy Shop Madness), Back To A Reason (Part II), Christmas Bells, Carousels & Time, What Child Is Thisx, O Come All Ye Faithful, Christmas Canon Rock, Different Wings, Midnight Clear
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка

В честь 20-летия впервые на виниле выходит ремастированное переиздание альбома The Lost Christmas Eve от Trans-Siberian Orchestra, первоначально выпущенного в октябре 2004 года.. Это заключительная часть знаменитой рождественской трилогии Trans-Siberian Orchestra, которая продолжает традиции своих предшественников, включая праздничные фавориты Wizards in Winter , Christmas Canon Rock , Faith Noel и многие другие. TSO была создана покойным основателем группы, композитором и поэтом Полом ОНилом. Его амбициозный замысел заключался в создании прогрессивной рок-группы, сочетающей рок-оперу и классический рок с ослепительным живым шоу, включающим свет, лазеры и пиротехнику. В 1980-х и 1990-х годах ОНил спродюсировал несколько альбомов влиятельной хэви-металлической группы Savatage и объединил усилия со своими давними коллегами Джоном Оливой (вокал), Элом Питрелли (гитара) и Робертом Кинкелем (клавишные / продюсер). Продав более 10 млн. альбомов, TSO вдохновили несколько поколений поклонников заново открыть для себя многогранную форму искусства рок-оперы. С момента своего гастрольного дебюта в 1999 году группа стала одним из лучших концертных коллективов в мире, выступив перед более чем 10 млн. зрителей по всему миру, продав билетов на сумму более 280 млн. долларов и пожертвовав 11 млн. долларов на благотворительность.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0603497823901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
The Lost Christmas Eve
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith Noel, The Lost Christmas Eve, Christmas Dreams, Wizards In Winter, Remember, Anno Domine, Christmas Concerto, Queen Of The Winter Night, Christmas Nights In Blue, Christmas Jazz, Christmas Jam, Siberian Sleigh Ride, What Is Christmasx, For The Sake Of Our Brother, The Wisdom Of Snow, Wish Liszt (Toy Shop Madness), Back To A Reason (Part II), Christmas Bells, Carousels & Time, What Child Is Thisx, O Come All Ye Faithful, Christmas Canon Rock, Different Wings, Midnight Clear
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 20-летия впервые на виниле выходит ремастированное переиздание альбома The Lost Christmas Eve от Trans-Siberian Orchestra, первоначально выпущенного в октябре 2004 года.. Это заключительная часть знаменитой рождественской трилогии Trans-Siberian Orchestra, которая продолжает традиции своих предшественников, включая праздничные фавориты Wizards in Winter , Christmas Canon Rock , Faith Noel и многие другие. TSO была создана покойным основателем группы, композитором и поэтом Полом ОНилом. Его амбициозный замысел заключался в создании прогрессивной рок-группы, сочетающей рок-оперу и классический рок с ослепительным живым шоу, включающим свет, лазеры и пиротехнику. В 1980-х и 1990-х годах ОНил спродюсировал несколько альбомов влиятельной хэви-металлической группы Savatage и объединил усилия со своими давними коллегами Джоном Оливой (вокал), Элом Питрелли (гитара) и Робертом Кинкелем (клавишные / продюсер). Продав более 10 млн. альбомов, TSO вдохновили несколько поколений поклонников заново открыть для себя многогранную форму искусства рок-оперы. С момента своего гастрольного дебюта в 1999 году группа стала одним из лучших концертных коллективов в мире, выступив перед более чем 10 млн. зрителей по всему миру, продав билетов на сумму более 280 млн. долларов и пожертвовав 11 млн. долларов на благотворительность.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trans-Siberian Orchestra - The Lost Christmas Eve (0603497823901) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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