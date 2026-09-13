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The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка

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The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 1
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 2
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 3
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 4
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 5
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 6
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 7
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 8
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 9
The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Black Crowes
Альбом (сингл)
The Southern Harmony And Musical Companion
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 1
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 2
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 3
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 4
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 5
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 6
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 7
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 8
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 9
  • The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707720
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Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602458349801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Black Crowes
Альбом (сингл)
The Southern Harmony And Musical Companion
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sting Me, Remedy, Thorn In My Pride, Bad Luck Blue Eyes Goodbye, Sometimes Salvation, Hotel Illness, Black Moon Creeping, No Speak No Slave, My Morning Song, Time Will Tell
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Crowes - The Southern Harmony And Musical Companion (0602458349801) виниловая пластинка

Этот знаковый альбом является вторым студийным релизом группы и уже с самых первых нот погружает в атмосферу американского южного рока. Он стал настоящей музыкальной сокровищницей, вобравшей в себя страсть, силу и эмоциональность музыкального коллектива. The Black Crowes - это американская рок-группа, образованная в 1989 году. Их уникальное звучание сочетает в себе элементы классического рока, блюза и соула, создавая неповторимый музыкальный стиль. Голос вокалиста Криса Робинсона и гитарные риффы Рича Робинсона захватывают слушателей с первых нот, оставляя незабываемое впечатление. Не упустите шанс приобрести виниловую пластинку The Black Crowes / The Southern Harmony And Musical Companion (2023 Remaster) (1LP) и окунуться в мир энергичной и волнующей музыки. Купите этот альбом, чтобы насладиться каждой нотой, каждым аккордом и погрузиться в незабываемую атмосферу мощного рок-н-ролла.

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602458349801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Black Crowes
Альбом (сингл)
The Southern Harmony And Musical Companion
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sting Me, Remedy, Thorn In My Pride, Bad Luck Blue Eyes Goodbye, Sometimes Salvation, Hotel Illness, Black Moon Creeping, No Speak No Slave, My Morning Song, Time Will Tell
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Этот знаковый альбом является вторым студийным релизом группы и уже с самых первых нот погружает в атмосферу американского южного рока. Он стал настоящей музыкальной сокровищницей, вобравшей в себя страсть, силу и эмоциональность музыкального коллектива. The Black Crowes - это американская рок-группа, образованная в 1989 году. Их уникальное звучание сочетает в себе элементы классического рока, блюза и соула, создавая неповторимый музыкальный стиль. Голос вокалиста Криса Робинсона и гитарные риффы Рича Робинсона захватывают слушателей с первых нот, оставляя незабываемое впечатление. Не упустите шанс приобрести виниловую пластинку The Black Crowes / The Southern Harmony And Musical Companion (2023 Remaster) (1LP) и окунуться в мир энергичной и волнующей музыки. Купите этот альбом, чтобы насладиться каждой нотой, каждым аккордом и погрузиться в незабываемую атмосферу мощного рок-н-ролла.
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Доставка
Отзывы


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