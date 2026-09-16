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Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка

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Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 1
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 2
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 3
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 4
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 5
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 6
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
The Blues Album
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 1
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 2
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 3
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 4
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 5
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 6
  • Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keeping The Blues Alive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Keeping The Blues Alive Records
Barcode
[0711574927814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
The Blues Album
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Stop Messin Round, If That Aint A Reason, Keep On Lovin Me, If You Gotta Make A Fool Of Somebody, Dont Go Away Mad, Scraps Vignette, Cant You See What Youre Doing To Me, Let Me Down Easy, Two Time My Lovin, I Dont Know What Youve Got, Three Time Loser
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка

Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Keeping The Blues Alive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Keeping The Blues Alive Records
Barcode
[0711574927814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
The Blues Album
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Stop Messin Round, If That Aint A Reason, Keep On Lovin Me, If You Gotta Make A Fool Of Somebody, Dont Go Away Mad, Scraps Vignette, Cant You See What Youre Doing To Me, Let Me Down Easy, Two Time My Lovin, I Dont Know What Youve Got, Three Time Loser
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joanne Shaw Taylor - The Blues Album (coloured) (0711574927814) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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