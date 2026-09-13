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OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка

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OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото 1
OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото 2
OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Storie Di Vita E Malavita
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707699
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar, Ume
Barcode
[8024709257222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Storie Di Vita E Malavita
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Storie Di Vita E Malavita, Sotto Controllo, Polizia In Allarme, Ore 24: Al Night, Storie Di Vita E Malavita - M14, Falsit? E Menzogne, Cancellato, Estinto, Malavita, Senza Controllo, Storie Di Vita E Malavita - M24, Storie Di Vita E Malavita - M15, Storie Di Vita E Malavita - M16, Rubare, Vita E Malavita
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка

OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar, Ume
Barcode
[8024709257222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Storie Di Vita E Malavita
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Storie Di Vita E Malavita, Sotto Controllo, Polizia In Allarme, Ore 24: Al Night, Storie Di Vita E Malavita - M14, Falsit? E Menzogne, Cancellato, Estinto, Malavita, Senza Controllo, Storie Di Vita E Malavita - M24, Storie Di Vita E Malavita - M15, Storie Di Vita E Malavita - M16, Rubare, Vita E Malavita
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
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Отзывы


OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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