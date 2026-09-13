OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Storie Di Vita E Malavita
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707699
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar, Ume
Barcode
[8024709257222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Storie Di Vita E Malavita
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Storie Di Vita E Malavita, Sotto Controllo, Polizia In Allarme, Ore 24: Al Night, Storie Di Vita E Malavita - M14, Falsit? E Menzogne, Cancellato, Estinto, Malavita, Senza Controllo, Storie Di Vita E Malavita - M24, Storie Di Vita E Malavita - M15, Storie Di Vita E Malavita - M16, Rubare, Vita E Malavita
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка
OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar, Ume
Barcode
[8024709257222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Storie Di Vita E Malavita
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Storie Di Vita E Malavita, Sotto Controllo, Polizia In Allarme, Ore 24: Al Night, Storie Di Vita E Malavita - M14, Falsit? E Menzogne, Cancellato, Estinto, Malavita, Senza Controllo, Storie Di Vita E Malavita - M24, Storie Di Vita E Malavita - M15, Storie Di Vita E Malavita - M16, Rubare, Vita E Malavita
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Storie Di Vita E Malavita (Ennio Morricone) (coloured) (8024709257222) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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