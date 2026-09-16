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Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка

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Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка - фото 1
Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chihei Hatakeyama, Shun Ishiwaka
Альбом (сингл)
Magnificent Little Dudes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка - фото 1
  • Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
gearbox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708611125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chihei Hatakeyama, Shun Ishiwaka
Альбом (сингл)
Magnificent Little Dudes
Жанр
Jazz
Трек-лист
M0, M1.1, M1.2, M4, M7
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка

Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
gearbox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708611125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chihei Hatakeyama, Shun Ishiwaka
Альбом (сингл)
Magnificent Little Dudes
Жанр
Jazz
Трек-лист
M0, M1.1, M1.2, M4, M7
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chihei Hatakeyama; Shun Ishiwaka - Magnificent Little Dudes (5060708611125) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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