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Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка

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Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - фото 1
Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - фото 2
Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Heavy Soul
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - фото 1
  • Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - фото 2
  • Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Journeyman Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Journeyman Records
Barcode
[0061297906024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Heavy Soul
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Sweet Lil Lies, All the Way from America, Black Magic, Drowning in a Sea of ??Love, A Good Goodbye, Heavy Soul, Wild Love, Someone Like You, Devil in Me, Change of Heart
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка

Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Journeyman Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Journeyman Records
Barcode
[0061297906024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joanne Shaw Taylor
Альбом (сингл)
Heavy Soul
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Sweet Lil Lies, All the Way from America, Black Magic, Drowning in a Sea of ??Love, A Good Goodbye, Heavy Soul, Wild Love, Someone Like You, Devil in Me, Change of Heart
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joanne Shaw Taylor - Heavy Soul (coloured) (0061297906024) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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