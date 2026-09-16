OST (Game) - Mortal Kombat I & II (Dan Forden) (coloured) (0843563184394) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 707677
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
In The Beginning, The Courtyard, The Temple Gate, The Cavern, The Bridge, Goro And The Emperor, Victory, SCRLAHTS, Prologue: The Battlefield, The Dead Pool, The Screaming Forest, The Armory, The Portal, Air Kombat, WDYLMA, Epilogue: Shao Kahn’s Last Stand, MK II Death Jam, MK II Audio Tour, Mortal Kombat, Untitled
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Mortal Kombat I & II (Dan Forden) (coloured) (0843563184394) виниловая пластинка
Mortal Kombat I II (Music From The Arcade Game Soundtracks) включает в себя оригинальные треки, которые играли в аркадных версиях игр. Звуковое оформление в этих играх сочетает в себе элементы электронной музыки и традиционных восточных мотивов, что прекрасно соответствует атмосфере боев и схваток.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride Records
Barcode
[0843563184394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
OST
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
In The Beginning, The Courtyard, The Temple Gate, The Cavern, The Bridge, Goro And The Emperor, Victory, SCRLAHTS, Prologue: The Battlefield, The Dead Pool, The Screaming Forest, The Armory, The Portal, Air Kombat, WDYLMA, Epilogue: Shao Kahn’s Last Stand, MK II Death Jam, MK II Audio Tour, Mortal Kombat, Untitled
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Mortal Kombat I II (Music From The Arcade Game Soundtracks) включает в себя оригинальные треки, которые играли в аркадных версиях игр. Звуковое оформление в этих играх сочетает в себе элементы электронной музыки и традиционных восточных мотивов, что прекрасно соответствует атмосфере боев и схваток.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST (Game) - Mortal Kombat I & II (Dan Forden) (coloured) (0843563184394) виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST (Game) - Mortal Kombat I & II (Dan Forden) (coloured) (0843563184394) виниловая пластинка