Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707655
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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1
Память оперативная Micron DDR4 32GB UDIMM 3200 2Rx8 ECC представляет собой современное решение для пользователей, стремящихся к высокой производительности и надежности в сохранении данных. Благодаря своим характеристикам, такая память идеально подходит для серверов и рабочих станций, требующих не только скорости, но и стабильности в процессе обработки больших объемов информации.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Память оперативная Micron DDR4 32GB UDIMM 3200 2Rx8 ECC представляет собой современное решение для пользователей, стремящихся к высокой производительности и надежности в сохранении данных. Благодаря своим характеристикам, такая память идеально подходит для серверов и рабочих станций, требующих не только скорости, но и стабильности в процессе обработки больших объемов информации.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1 - купить по цене 31280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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