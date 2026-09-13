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Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1

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Память оперативная Micron DDR4 32GB UDIMM 3200 2Rx8 ECC (MTA18ADF4G72AZ-3G2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707655
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1

Память оперативная Micron DDR4 32GB UDIMM 3200 2Rx8 ECC представляет собой современное решение для пользователей, стремящихся к высокой производительности и надежности в сохранении данных. Благодаря своим характеристикам, такая память идеально подходит для серверов и рабочих станций, требующих не только скорости, но и стабильности в процессе обработки больших объемов информации.

Отзывы о товаре Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
Память оперативная
Описание
Память оперативная Micron DDR4 32GB UDIMM 3200 2Rx8 ECC представляет собой современное решение для пользователей, стремящихся к высокой производительности и надежности в сохранении данных. Благодаря своим характеристикам, такая память идеально подходит для серверов и рабочих станций, требующих не только скорости, но и стабильности в процессе обработки больших объемов информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron 32GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 MTA18ADF4G72AZ-3G2F1 - купить по цене 31280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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