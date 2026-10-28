Top.Mail.Ru
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200 (2Rx4) ECC Reg 1.2V (M393A8G40CB4-CWE) - фото 1
Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200 (2Rx4) ECC Reg 1.2V (M393A8G40CB4-CWE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
  • Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200 (2Rx4) ECC Reg 1.2V (M393A8G40CB4-CWE) - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200 (2Rx4) ECC Reg 1.2V (M393A8G40CB4-CWE) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 030 руб. 
Начислим 1601 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE
100 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
10

Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE

Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200- это высокопроизводительное решение для тех, кто ценит надежность и качество.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
Страна производитель
Китай
Описание
Память оперативная Samsung DDR4 64GB RDIMM 3200- это высокопроизводительное решение для тех, кто ценит надежность и качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V M393A8G40CB4-CWE - стоимость товара 100030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...