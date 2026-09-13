Оперативная память Supermicro 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MEM-DR532MD-ER56
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707648
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Supermicro 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MEM-DR532MD-ER56
Память оперативная Supermicro DDR5 32GB RDIMM 5600 – серверная память DDR5 для скорости! Частота 5600 МГц, объем 32 ГБ, латентность CL46 и слот DIMM с напряжением 1,1 В обеспечивают производительность. Ранговость D8 (2Rx8) и REG для надежности Server Memory. Оптимизируйте серверные процессы – покупайте MEM-DR532MD-ER56 прямо сейчас!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Память оперативная
Память оперативная Supermicro DDR5 32GB RDIMM 5600 – серверная память DDR5 для скорости! Частота 5600 МГц, объем 32 ГБ, латентность CL46 и слот DIMM с напряжением 1,1 В обеспечивают производительность. Ранговость D8 (2Rx8) и REG для надежности Server Memory. Оптимизируйте серверные процессы – покупайте MEM-DR532MD-ER56 прямо сейчас!
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Supermicro 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V MEM-DR532MD-ER56 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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