Top.Mail.Ru
Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Samsung DDR5 16GB RDIMM 4800 (1Rx8) ECC Reg 1.1V (M321R2GA3BB6-CQK) - фото 1
Память оперативная Samsung DDR5 16GB RDIMM 4800 (1Rx8) ECC Reg 1.1V (M321R2GA3BB6-CQK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
16 ГБ
Тактовая частота
4800
Пропускная способность
38400 Мб/с
  • Память оперативная Samsung DDR5 16GB RDIMM 4800 (1Rx8) ECC Reg 1.1V (M321R2GA3BB6-CQK) - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR5 16GB RDIMM 4800 (1Rx8) ECC Reg 1.1V (M321R2GA3BB6-CQK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707637
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
16 ГБ
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET

Серверная оперативная память Samsung [M321R2GA3BB6-CQK] 16 ГБ является регистровой и поддерживает технологию ECC для корректировки спонтанных ошибок записи данных в автоматическом режиме. Компонент стандарта RDIMM DDR5 характеризуется емкостью 16 ГБ и может обеспечивать необходимое быстродействие серверной сборке. Вы сможете использовать в своем сервере один такой модуль с поддержкой тактовой частоты 4800 МГц или установить его вместе с другими планками.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
RDIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля
16 ГБ
Тактовая частота
4800
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Описание
Серверная оперативная память Samsung [M321R2GA3BB6-CQK] 16 ГБ является регистровой и поддерживает технологию ECC для корректировки спонтанных ошибок записи данных в автоматическом режиме. Компонент стандарта RDIMM DDR5 характеризуется емкостью 16 ГБ и может обеспечивать необходимое быстродействие серверной сборке. Вы сможете использовать в своем сервере один такой модуль с поддержкой тактовой частоты 4800 МГц или установить его вместе с другими планками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R2GA3BB6-CQKET - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...