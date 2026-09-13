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Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00

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RAID контроллер Broadcom 9600-16i SGL (05-50111-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707620
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Характеристики

Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Интерфейсы
PCI-E 8x
Количество портов
2
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
300

Описание товара Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00

Broadcom 9600-16i SGL – это высокоскоростной контроллер, созданный для профессионального использования в средах с высокой нагрузкой. Он обеспечивает бесперебойную работу с массивами данных, поддерживая широкий спектр накопителей, включая SAS, SATA, M.2 и NVMe, что делает его универсальным решением для любых задач хранения.

Отзывы о товаре Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00




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Характеристики
Бренд
BROADCOM
Тип товара
Контроллер
Интерфейсы
PCI-E 8x
Количество портов
2
Поддержка уровней RAID
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Описание
Broadcom 9600-16i SGL – это высокоскоростной контроллер, созданный для профессионального использования в средах с высокой нагрузкой. Он обеспечивает бесперебойную работу с массивами данных, поддерживая широкий спектр накопителей, включая SAS, SATA, M.2 и NVMe, что делает его универсальным решением для любых задач хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер HBA Broadcom 9600-16i 16i SFF-8654 Tri-Mode PCIe4.0x8 NoCache LP 05-50111-00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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