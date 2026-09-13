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Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey

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Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 1
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 2
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 3
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 4
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 5
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 6
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 7
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 8
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 9
Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 1
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 2
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 3
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 4
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 5
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 6
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 7
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 8
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 9
  • Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707573
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х6
Вес, г.
220

Описание товара Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey

Телефон Nokia 150 Music предназначен для прослушивания музыкальных композиций в любое время. Для прослушивания радиоэфиров с музыкальными и новостными программами не требуется гарнитура, что делает устройство удобным в использовании. Встроенный MP3-плеер позволяет хранить и воспроизводить любимые композиции. Интуитивно понятная система управления музыкой позволяет легко осуществлять операции воспроизведения, паузы и перемотки треков. Модель Nokia 150 Music характеризуется длительным временем работы в режиме ожидания, обеспечивая до одного месяца функционирования от одного заряда аккумулятора.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон Nokia 150 Music предназначен для прослушивания музыкальных композиций в любое время. Для прослушивания радиоэфиров с музыкальными и новостными программами не требуется гарнитура, что делает устройство удобным в использовании. Встроенный MP3-плеер позволяет хранить и воспроизводить любимые композиции. Интуитивно понятная система управления музыкой позволяет легко осуществлять операции воспроизведения, паузы и перемотки треков. Модель Nokia 150 Music характеризуется длительным временем работы в режиме ожидания, обеспечивая до одного месяца функционирования от одного заряда аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон Nokia 150 Music (TA-1716 DS) Dark Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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