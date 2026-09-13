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Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый

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Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 1
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 2
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 3
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 4
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 5
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 6
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 7
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 8
Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Vector 16 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 6
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 7
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 8
  • Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
175 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707515
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 16 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х8
Вес, кг.
4.94

Описание товара Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый

**Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG** — это мощная и стильная модель, которая подойдёт как для игр, так и для профессиональной работы. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX. * Оперативная память: 32 ГБ. * Накопитель: SSD 1 ТБ. * Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти. * Экран: 16 дюймов, разрешение FHD+ (1920x1200), частота обновления 144 Гц, IPS-панель. * Цвет: Cosmos Gray. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый доступ к данным и запуск приложений благодаря SSD-накопителю. * Плавная и чёткая картинка на экране с высокой частотой обновления. * Возможность работать с ресурсоёмкими приложениями и запускать современные игры. Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и мощное устройство для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 16 HX
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG** — это мощная и стильная модель, которая подойдёт как для игр, так и для профессиональной работы. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX. * Оперативная память: 32 ГБ. * Накопитель: SSD 1 ТБ. * Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти. * Экран: 16 дюймов, разрешение FHD+ (1920x1200), частота обновления 144 Гц, IPS-панель. * Цвет: Cosmos Gray. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и видеокарте. * Быстрый доступ к данным и запуск приложений благодаря SSD-накопителю. * Плавная и чёткая картинка на экране с высокой частотой обновления. * Возможность работать с ресурсоёмкими приложениями и запускать современные игры. Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG — отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и мощное устройство для работы и развлечений.
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Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-080XRU 9S7-15M352-080 16/U7 255HX/32Gb/1Tb/RTX 5070Ti/NoOS/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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