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Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный

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Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 10
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 11
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 12
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 13
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 14
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 15
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 16
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 17
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 18
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 19
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 20
Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 3 в 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 10
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 11
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 12
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 13
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 14
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 15
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 16
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 17
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 18
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 19
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 20
  • Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707419
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы 3 в 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х8
Вес, кг.
1.12

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный

Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 это устройство, которое сочетает в себе функции двух незаменимых помощников на дороге. С его помощью вы сможете фиксировать все происходящее на дороге, а также своевременно получать информацию о радарах и камерах контроля скорости. Navitel MXR2700 оснащен GPS и ГЛОНАСС модулями, что позволяет устройству точно определять местоположение и скорость автомобиля. Это обеспечивает максимальную точность данных, что важно для доказательства вашей правоты в случае возникновения спорных ситуаций на дороге. Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 имеет стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого автомобиля. Устройство оснащено удобным и понятным интерфейсом, что делает его использование простым и комфортным. Navitel MXR2700 это многофункциональное устройство, которое поможет вам всегда быть в курсе дорожной ситуации и избежать неприятных ситуаций на дороге.

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы 3 в 1
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 это устройство, которое сочетает в себе функции двух незаменимых помощников на дороге. С его помощью вы сможете фиксировать все происходящее на дороге, а также своевременно получать информацию о радарах и камерах контроля скорости. Navitel MXR2700 оснащен GPS и ГЛОНАСС модулями, что позволяет устройству точно определять местоположение и скорость автомобиля. Это обеспечивает максимальную точность данных, что важно для доказательства вашей правоты в случае возникновения спорных ситуаций на дороге. Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 имеет стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого автомобиля. Устройство оснащено удобным и понятным интерфейсом, что делает его использование простым и комфортным. Navitel MXR2700 это многофункциональное устройство, которое поможет вам всегда быть в курсе дорожной ситуации и избежать неприятных ситуаций на дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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