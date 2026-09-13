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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 3 в 1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707419
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Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Navitel MXR2700 GPS ГЛОНАСС черный
Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 это устройство, которое сочетает в себе функции двух незаменимых помощников на дороге. С его помощью вы сможете фиксировать все происходящее на дороге, а также своевременно получать информацию о радарах и камерах контроля скорости. Navitel MXR2700 оснащен GPS и ГЛОНАСС модулями, что позволяет устройству точно определять местоположение и скорость автомобиля. Это обеспечивает максимальную точность данных, что важно для доказательства вашей правоты в случае возникновения спорных ситуаций на дороге. Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 имеет стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого автомобиля. Устройство оснащено удобным и понятным интерфейсом, что делает его использование простым и комфортным. Navitel MXR2700 это многофункциональное устройство, которое поможет вам всегда быть в курсе дорожной ситуации и избежать неприятных ситуаций на дороге.
Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 это устройство, которое сочетает в себе функции двух незаменимых помощников на дороге. С его помощью вы сможете фиксировать все происходящее на дороге, а также своевременно получать информацию о радарах и камерах контроля скорости. Navitel MXR2700 оснащен GPS и ГЛОНАСС модулями, что позволяет устройству точно определять местоположение и скорость автомобиля. Это обеспечивает максимальную точность данных, что важно для доказательства вашей правоты в случае возникновения спорных ситуаций на дороге. Видеорегистратор с антирадаром Navitel MXR2700 имеет стильный черный корпус, который легко впишется в интерьер любого автомобиля. Устройство оснащено удобным и понятным интерфейсом, что делает его использование простым и комфортным. Navitel MXR2700 это многофункциональное устройство, которое поможет вам всегда быть в курсе дорожной ситуации и избежать неприятных ситуаций на дороге.
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