Alan Parsons Project - Tales Of Mystery And Imagination (Clear) (0711297624038) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Tales Of Mystery And Imagination
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707403
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297624038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Tales Of Mystery And Imagination
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Dream Within A Dream, The Raven, The Tell-Tale Heart, The Cask Of Amontillado, (The System Of) Doctor Tarr And Professor Fether Prelude, Arrival, Intermezzo, Pavane, Fall, To One In Paradise
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alan Parsons Project - Tales Of Mystery And Imagination (Clear) (0711297624038) виниловая пластинка
Дебютный альбом группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1976 году. Альбом вдохновлён произведениями американского писателя Эдгара Аллана По и представляет собой концептуальный проект, в котором каждая композиция основана на различных рассказах и стихотворениях По.
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297624038]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
Tales Of Mystery And Imagination
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Dream Within A Dream, The Raven, The Tell-Tale Heart, The Cask Of Amontillado, (The System Of) Doctor Tarr And Professor Fether Prelude, Arrival, Intermezzo, Pavane, Fall, To One In Paradise
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Дебютный альбом группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1976 году. Альбом вдохновлён произведениями американского писателя Эдгара Аллана По и представляет собой концептуальный проект, в котором каждая композиция основана на различных рассказах и стихотворениях По.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Alan Parsons Project - Tales Of Mystery And Imagination (Clear) (0711297624038) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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