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Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)

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Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
  • Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 400 руб. 
Начислим 711 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)
44 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Количество ударов
0
Макс. энергия удара
1.9
Питание
аккумулятор
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
10
Высота, см
20.8
Длина, м
29.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х13
Вес, кг.
7.65

Описание товара Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)

Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Количество ударов
0
Макс. энергия удара
1.9
Питание
аккумулятор
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
10
Высота, см
20.8
Длина, м
29.6
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Bosch М GBH 185-LI патрон:SDS-plus уд.:1.9Дж аккум. (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 44400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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