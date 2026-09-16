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The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка

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The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 1
The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 2
The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 3
The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 4
The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Wreckers
Альбом (сингл)
Stand Still, Look Pretty
Жанр
Кантри
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 1
  • The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 2
  • The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 3
  • The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 4
  • The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624835516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Wreckers
Альбом (сингл)
Stand Still, Look Pretty
Жанр
Кантри
Трек-лист
Leave The Pieces, Way Back Home, The Good Kind, Tennessee, My, Oh My Stand Still, Look Pretty, Cigarettes, Hard To Love, Lay Me Down, One More Girl, Rain, Crazy People
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Leave The Pieces, Way Back Home, The Good Kind, Tennessee, My, Oh My Stand Still, Look Pretty, Cigarettes, Hard To Love, Lay Me Down, One More Girl, Rain, Crazy People

Отзывы о товаре The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624835516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Wreckers
Альбом (сингл)
Stand Still, Look Pretty
Жанр
Кантри
Трек-лист
Leave The Pieces, Way Back Home, The Good Kind, Tennessee, My, Oh My Stand Still, Look Pretty, Cigarettes, Hard To Love, Lay Me Down, One More Girl, Rain, Crazy People
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Leave The Pieces, Way Back Home, The Good Kind, Tennessee, My, Oh My Stand Still, Look Pretty, Cigarettes, Hard To Love, Lay Me Down, One More Girl, Rain, Crazy People
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Wreckers - Stand Still, Look Pretty (coloured) (0093624835516) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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