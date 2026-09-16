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The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка

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The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 1
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 2
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 3
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 4
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 5
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 6
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 7
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 8
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 9
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 10
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 7
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 8
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 9
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 10
  • The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732466228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I Should Fall from Grace With God, The Sick Bed of Cxchulainn, The Old Main Drag, Boys from the County Hell, Young Ned of the Hill Dark Streets of London, Repeal of the Licensing Laws, Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, London Girl, Honky Tonk Woman, Summer in Siam, Turkish Song of the Damned, The Sunnyside of the Street, Hells Ditch
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 1992 году, The Rest of the Best англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues был продолжением их сборника The Best of The Pogues, который был выпущен годом ранее. Издание на цветном виниле. В этот сборник вошли любимые фанатами If I Should Fall from Grace with God, Boys from the County Hell, Dark Streets of London и их кавер на Honky Tonk Women.



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732466228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
The Rest Of The Best
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I Should Fall from Grace With God, The Sick Bed of Cxchulainn, The Old Main Drag, Boys from the County Hell, Young Ned of the Hill Dark Streets of London, Repeal of the Licensing Laws, Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, London Girl, Honky Tonk Woman, Summer in Siam, Turkish Song of the Damned, The Sunnyside of the Street, Hells Ditch
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первоначально выпущенный в 1992 году, The Rest of the Best англо-ирландской фолк-панк-группы The Pogues был продолжением их сборника The Best of The Pogues, который был выпущен годом ранее. Издание на цветном виниле. В этот сборник вошли любимые фанатами If I Should Fall from Grace with God, Boys from the County Hell, Dark Streets of London и их кавер на Honky Tonk Women.


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pogues - The Rest Of The Best (coloured) (5021732466228) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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