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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка

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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Blows The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707321
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Blows The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Blue Devil Blues, Home Free Blues, Blue Prelude, Frankie and Johnny, Birth of the Blues A Blues Offering, Hymnal Blues, Morning After Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка

Blows The Blues — альбом американского джазового саксофониста Сонни Ститта. Серия Verve Acoustic Sounds: мастеринг с оригинальных аналоговых лент, винил 180 г, отпечатанный в компании Quality Record Pressings, прочный гейтфолд от Stoughton Printing. Когда альт-саксофонист Сонни Ститт начал свою карьеру в начале 1940-х годов, некоторые критики несправедливо называли его клоном Чарли Паркера. Вскоре он доказал, что у него действительно был собственный профиль с записями, на которых его можно было услышать как тенор-саксофониста или даже баритон-саксофониста. Однако для Blows The Blues в 1959 году он вернулся исключительно к альт-саксофону. Название альбома говорит само за себя! Со своим превосходным и хорошо отрепетированным квартетом Сонни Ститт представляет восемь номеров (шесть из них написаны им самим) в разных оттенках блюза.

Отзывы о товаре Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Blows The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Blue Devil Blues, Home Free Blues, Blue Prelude, Frankie and Johnny, Birth of the Blues A Blues Offering, Hymnal Blues, Morning After Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Blows The Blues — альбом американского джазового саксофониста Сонни Ститта. Серия Verve Acoustic Sounds: мастеринг с оригинальных аналоговых лент, винил 180 г, отпечатанный в компании Quality Record Pressings, прочный гейтфолд от Stoughton Printing. Когда альт-саксофонист Сонни Ститт начал свою карьеру в начале 1940-х годов, некоторые критики несправедливо называли его клоном Чарли Паркера. Вскоре он доказал, что у него действительно был собственный профиль с записями, на которых его можно было услышать как тенор-саксофониста или даже баритон-саксофониста. Однако для Blows The Blues в 1959 году он вернулся исключительно к альт-саксофону. Название альбома говорит само за себя! Со своим превосходным и хорошо отрепетированным квартетом Сонни Ститт представляет восемь номеров (шесть из них написаны им самим) в разных оттенках блюза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124576) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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