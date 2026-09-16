Top.Mail.Ru
Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
A Jazz Portrait Of Frank Sinatra
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465225259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
A Jazz Portrait Of Frank Sinatra
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, Come Dance With Me, Learnin The Blues, Witchcraft, The Tender Trap Saturday Night Is The Loneliest Night Of The Week, Just In Time, It Happened In Monterey, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Birth Of The Blues, How About You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка

A Jazz Portrait Of Frank Sinatra — легендарный джазовый пианист Оскар Питерсон в 1959 году выпустил альбом-посвящение не менее легендарному певцу Фрэнку Синатре. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit. Сам Оскар Питерсон объясняет в сопроводительном тексте: «Это не просто дань уважения Фрэнку Синатре, но и мое личное осознание эмоций, которые охватывают меня, когда я его слышу». Относительно Фрэнка Синатры критики никогда не знали, классифицировать ли его как великого поп- или джазового певца. Для Оскара Питерсона, который был признанным поклонником эстрадного певца, это просто не имело значения. Со своим трио в 1959 году он интерпретировал некоторые из великих песен, которые стали незабываемыми благодаря исполнениям Синатры, в джазовой манере. При участии Рэя Брауна (бас) и Эда Тигпена (ударные).

Отзывы о товаре Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465225259]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
A Jazz Portrait Of Frank Sinatra
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, Come Dance With Me, Learnin The Blues, Witchcraft, The Tender Trap Saturday Night Is The Loneliest Night Of The Week, Just In Time, It Happened In Monterey, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Birth Of The Blues, How About You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
A Jazz Portrait Of Frank Sinatra — легендарный джазовый пианист Оскар Питерсон в 1959 году выпустил альбом-посвящение не менее легендарному певцу Фрэнку Синатре. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit. Сам Оскар Питерсон объясняет в сопроводительном тексте: «Это не просто дань уважения Фрэнку Синатре, но и мое личное осознание эмоций, которые охватывают меня, когда я его слышу». Относительно Фрэнка Синатры критики никогда не знали, классифицировать ли его как великого поп- или джазового певца. Для Оскара Питерсона, который был признанным поклонником эстрадного певца, это просто не имело значения. Со своим трио в 1959 году он интерпретировал некоторые из великих песен, которые стали незабываемыми благодаря исполнениям Синатры, в джазовой манере. При участии Рэя Брауна (бас) и Эда Тигпена (ударные).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - A Jazz Portrait Of Frank Sinatra (Audiophile, Verve By Request) (0602465225259) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...