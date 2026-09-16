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Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка

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Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 1
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 2
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 3
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 4
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 5
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 6
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
Gerry Mulligan Meets Ben Webster
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 3
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 4
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 5
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 6
  • Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка
6 040 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
Gerry Mulligan Meets Ben Webster
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chelsea Bridge, The Cat Walk, Sunday, Whos Got Rhythm, Tell Me When Go Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка

Gerry Mulligan Meets Ben Webster, также называемый просто Meets Ben Webster — это альбом 1960 года, включающий студийные сессии американских джазовых музыкантов Джерри Маллигана и Бена Вебстера, проходившие с 3 ноября по 2 декабря того года. Шикарное переиздание на виниле от Acoustic Sounds. Своим невесомым и воздушным тембром Джерри Маллиган произвел революцию в образе баритон-саксофона в эпоху кул-джаза и тем самым внес значительный вклад в его распространение как сольного инструмента. Прежде чем Маллиган основал свой концертный джаз-бэнд в 1960 году, он записал ряд очень популярных альбомов, в которых его спарринг-партнерами были другие великие саксофонисты, такие как Ли Кониц, Стэн Гетц, Пол Десмонд и Джонни Ходжес. Особая историческая встреча произошла в 1959 году с легендарным свинговым тенором Беном Уэбстером. По мнению американской радиостанции NPR, это классический альбом двух гигантов, который не имеет права отсутствовать в любой джазовой коллекции. Verve Acoustic Sounds Series: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний конверт.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
Gerry Mulligan Meets Ben Webster
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chelsea Bridge, The Cat Walk, Sunday, Whos Got Rhythm, Tell Me When Go Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Gerry Mulligan Meets Ben Webster, также называемый просто Meets Ben Webster — это альбом 1960 года, включающий студийные сессии американских джазовых музыкантов Джерри Маллигана и Бена Вебстера, проходившие с 3 ноября по 2 декабря того года. Шикарное переиздание на виниле от Acoustic Sounds. Своим невесомым и воздушным тембром Джерри Маллиган произвел революцию в образе баритон-саксофона в эпоху кул-джаза и тем самым внес значительный вклад в его распространение как сольного инструмента. Прежде чем Маллиган основал свой концертный джаз-бэнд в 1960 году, он записал ряд очень популярных альбомов, в которых его спарринг-партнерами были другие великие саксофонисты, такие как Ли Кониц, Стэн Гетц, Пол Десмонд и Джонни Ходжес. Особая историческая встреча произошла в 1959 году с легендарным свинговым тенором Беном Уэбстером. По мнению американской радиостанции NPR, это классический альбом двух гигантов, который не имеет права отсутствовать в любой джазовой коллекции. Verve Acoustic Sounds Series: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессование QPR (180 г), прочный тисненый гейтфолд (печать Stoughton), мягкий внутренний конверт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerry Mulligan - Gerry Mulligan Meets Ben Webster (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124590) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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