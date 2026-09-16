Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Sweet Rain
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 707314
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6 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Sweet Rain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Litha, O Grande Amor, Sweet Rain, Con Alma, Windows
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка
«Sweet Rain» — классический альбом саксофониста Стэна Гетца с участием пианиста Чика Кориа, выпущенный в 1967 году. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райаном К. Смитом в Sterling Sound, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. "Sweet Rain" считается одним из лучших альбомов тенор-саксофониста Стэна Гетца. Он записал его после своей чрезвычайно популярной фазы босса-новы с новой группой, состоящей из пианиста Чика Кориа, басиста Рона Картера и барабанщика Грэди Тейта, что вдохновило его на новые сольные полеты фантазии и позволило ему играть гораздо свободнее, чем в предыдущие годы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz
Альбом (сингл)
Sweet Rain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Litha, O Grande Amor, Sweet Rain, Con Alma, Windows
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
«Sweet Rain» — классический альбом саксофониста Стэна Гетца с участием пианиста Чика Кориа, выпущенный в 1967 году. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Райаном К. Смитом в Sterling Sound, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. "Sweet Rain" считается одним из лучших альбомов тенор-саксофониста Стэна Гетца. Он записал его после своей чрезвычайно популярной фазы босса-новы с новой группой, состоящей из пианиста Чика Кориа, басиста Рона Картера и барабанщика Грэди Тейта, что вдохновило его на новые сольные полеты фантазии и позволило ему играть гораздо свободнее, чем в предыдущие годы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stan Getz - Sweet Rain (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124699) виниловая пластинка – стоимость товара 6390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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