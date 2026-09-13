Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка
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Описание товара Stan Getz; Astrud Gilberto - Getz Au Go Go (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475207771) виниловая пластинка
Getz Au Go Go — альбом саксофониста Стэна Гетца, записанный при участии его квартета и бразильской певицы Аструд Жилберту. Альбом был выпущен в декабре 1964 года на лейбле Verve Records. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Альбом Getz Au Go Go, записанный на двух концертах в 1964 году в Caf? Au Go Go в Гринвич-Виллидж и в Карнеги-холле, показывает тенор-саксофониста на музыкальном перепутье. В то время как половина записи с приглашенной певицей Аструд Жилберту по-прежнему посвящена босса-нове, другая половина фокусируется на его новом квартете с новичком Гэри Бертоном на вибрафоне.
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