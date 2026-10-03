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Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка

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Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Blood, Chet And Tears
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465689525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Blood, Chet And Tears
Жанр
Jazz
Трек-лист
Easy Come, Easy Go, Sugar, Sugar, Something, Spinning Wheel, Vehicle The Letter, And When I Die, Come Saturday Morning, Evil Ways, Youve Made Me So Very Happy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Easy Come, Easy Go, Sugar, Sugar, Something, Spinning Wheel, Vehicle The Letter, And When I Die, Come Saturday Morning, Evil Ways, Youve Made Me So Very Happy

Отзывы о товаре Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465689525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Blood, Chet And Tears
Жанр
Jazz
Трек-лист
Easy Come, Easy Go, Sugar, Sugar, Something, Spinning Wheel, Vehicle The Letter, And When I Die, Come Saturday Morning, Evil Ways, Youve Made Me So Very Happy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Easy Come, Easy Go, Sugar, Sugar, Something, Spinning Wheel, Vehicle The Letter, And When I Die, Come Saturday Morning, Evil Ways, Youve Made Me So Very Happy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Blood, Chet And Tears (Audiophile, Verve By Request) (0602465689525) виниловая пластинка – стоимость товара 5470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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