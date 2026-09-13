Chet Baker - Baker's Holiday (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627329) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Bakers Holiday
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707307
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Bakers Holiday
Жанр
Jazz
Трек-лист
Travelin Light, Easy Living, That Ole Devil Called Love, Youre My Thrill, Crazy She Calls Me When Your Love Has Gone, Mean yo Me, These Foolish Things (Remind Me of You), There Is No Greater Love, Dont Explain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chet Baker - Baker's Holiday (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627329) виниловая пластинка
Bakers Holiday, записанный в 1965 году, содержит ряд песен, которые Чет Бейкер никогда раньше не записывал. Это дань уважения Чета Билли Холидей, где он демонстрирует свою безошибочную трубу и четыре характерных вокала. Подкрепленный полной секцией саксофонов и ритм-секцией из четырех человек, включающей пианиста Хэнка Джонса, этот классический альбом демонстрирует красочные аранжировки Джимми Манди. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing),
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Bakers Holiday
Жанр
Jazz
Трек-лист
Travelin Light, Easy Living, That Ole Devil Called Love, Youre My Thrill, Crazy She Calls Me When Your Love Has Gone, Mean yo Me, These Foolish Things (Remind Me of You), There Is No Greater Love, Dont Explain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Bakers Holiday, записанный в 1965 году, содержит ряд песен, которые Чет Бейкер никогда раньше не записывал. Это дань уважения Чета Билли Холидей, где он демонстрирует свою безошибочную трубу и четыре характерных вокала. Подкрепленный полной секцией саксофонов и ритм-секцией из четырех человек, включающей пианиста Хэнка Джонса, этот классический альбом демонстрирует красочные аранжировки Джимми Манди. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing),
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Chet Baker - Baker's Holiday (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627329) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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