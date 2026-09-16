Top.Mail.Ru
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 2
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 3
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 4
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 5
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 6
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 7
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 8
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 9
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 10
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 11
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 12
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Star Trek Into Darkness
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Varese Sarabande
Barcode
[0888072542297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Star Trek Into Darkness
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lagos/Pranking the Natives, Spock Drops Kirk Jumps, Undersea Enterprises Inc., On the Bridge and On the Rocks, Sub Prime Directive, Torpedo Diplomacy, Spock and Uhura, Klingon Chase/Meeting, London Calling, Demotion Emotion, London Falling, The Pride of Iowa, Atronomical Manhunt, Man Vs Blaster, Meld-merized, Admiral Exposition, Personal Space, So Long Scotty, Chief Concern/The Moral Mission, Covert Carol, Galactic Road Trip, Harrison Attack, Harrison Brought Onboard, Harjugal Visit, Damage Cont
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка

«Star Trek Into Darkness» — первый виниловый релиз музыки Майкла Джаккино к фильму «Стартрек: Возмездие» содержит 51 трек в бокс-сете из 3 разноцветных пластинок, упакованном в слипкейс.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Varese Sarabande
Barcode
[0888072542297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Star Trek Into Darkness
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lagos/Pranking the Natives, Spock Drops Kirk Jumps, Undersea Enterprises Inc., On the Bridge and On the Rocks, Sub Prime Directive, Torpedo Diplomacy, Spock and Uhura, Klingon Chase/Meeting, London Calling, Demotion Emotion, London Falling, The Pride of Iowa, Atronomical Manhunt, Man Vs Blaster, Meld-merized, Admiral Exposition, Personal Space, So Long Scotty, Chief Concern/The Moral Mission, Covert Carol, Galactic Road Trip, Harrison Attack, Harrison Brought Onboard, Harjugal Visit, Damage Cont
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
«Star Trek Into Darkness» — первый виниловый релиз музыки Майкла Джаккино к фильму «Стартрек: Возмездие» содержит 51 трек в бокс-сете из 3 разноцветных пластинок, упакованном в слипкейс.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Star Trek Into Darkness (Michael Giacchino) (Box) (coloured) (0888072542297) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10760 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...