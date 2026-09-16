Various Artists - Psych! British Prog, Rock, Folk & Blues 1966 - 1973 (0600753994733) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1973
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 707299
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0600753994733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1973
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Al Stewart–Turn Into Earth, Denny Laine–Say You Dont Mind, Timebox–Walking Through The Streets Of My Mind, Small Faces–That Man, Curiosity Shoppe–Baby I Need You, Caravan–Hello Hello, Galliard–I Wrapped Her In Ribbons, Room (5)–Cemetery Junction Parts 1 & 2, The Attack (2)–Lady Orange Peel, The Elastic Band (3)–Think Of You Baby, Crocheted Doughnut Ring–Get Out Your Rock n Roll Shoes, The Keef Hartley Band–Not Foolish, Not Wise, Egg (2)–Seven Is A Jolly Good Time, East Of Eden (2)–Northern Hemis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Psych! British Prog, Rock, Folk & Blues 1966 - 1973 (0600753994733) виниловая пластинка
«Psych!» - недавно составленный сет, посвященный исключительной эпохе в британской поп- и рок-музыке, когда произошло расширение музыкальных стилей, которые предвещали психоделию и приход прог-рока. Включает в себя таких уважаемых артистов, как Genesis, Moody Blues и Caravan наряду со скрытыми драгоценными камнями
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0600753994733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
1973
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Al Stewart–Turn Into Earth, Denny Laine–Say You Dont Mind, Timebox–Walking Through The Streets Of My Mind, Small Faces–That Man, Curiosity Shoppe–Baby I Need You, Caravan–Hello Hello, Galliard–I Wrapped Her In Ribbons, Room (5)–Cemetery Junction Parts 1 & 2, The Attack (2)–Lady Orange Peel, The Elastic Band (3)–Think Of You Baby, Crocheted Doughnut Ring–Get Out Your Rock n Roll Shoes, The Keef Hartley Band–Not Foolish, Not Wise, Egg (2)–Seven Is A Jolly Good Time, East Of Eden (2)–Northern Hemis
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Psych!» - недавно составленный сет, посвященный исключительной эпохе в британской поп- и рок-музыке, когда произошло расширение музыкальных стилей, которые предвещали психоделию и приход прог-рока. Включает в себя таких уважаемых артистов, как Genesis, Moody Blues и Caravan наряду со скрытыми драгоценными камнями
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Various Artists - Psych! British Prog, Rock, Folk & Blues 1966 - 1973 (0600753994733) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Psych! British Prog, Rock, Folk & Blues 1966 - 1973 (0600753994733) виниловая пластинка