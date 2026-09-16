Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
Positive Songs For Negative People
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 707298
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6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475350941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
Positive Songs For Negative People
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love F
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love Forty Down (Hamburg Demo), Silent Key (Hamburg Demo)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602475350941]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Turner
Альбом (сингл)
Positive Songs For Negative People
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love F
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Angel Islington, Get Better, The Next Storm, The Opening Act Of Spring, Glorious You, The Opening Act Of Spring (Hamburg Demo), Glorious You (Hamburg Demo), Mittens (Hamburg Demo), Mittens, Out of Breath, Demons, Josephine, Love Forty Down, Silent Key, Song For Josh, Least Of All Young Caroline, Little Aphrodite, Cleopatra In Brooklyn, The Armadillo, Get Better (Hamburg Demo), The Next Storm (Hamburg Demo), Out Of Breath (Hamburg Demo), Demons (Hamburg Demo), Josephine (Hamburg Demo), Love Forty Down (Hamburg Demo), Silent Key (Hamburg Demo)
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Frank Turner - Positive Songs For Negative People (coloured) (0602475350941) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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