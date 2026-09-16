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Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка

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Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка - фото 1
Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Tea For The Tillerman
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка - фото 1
  • Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435940885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Tea For The Tillerman
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
The Children Playx, Hard Headed Woman, Wild World, Sad Lisa, Miles From Nowhere But I might Die Tonight, Longer Boats, Into White, On The Road To Find Out, Father and Son, Tea For The Tillerman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Children Playx, Hard Headed Woman, Wild World, Sad Lisa, Miles From Nowhere But I might Die Tonight, Longer Boats, Into White, On The Road To Find Out, Father and Son, Tea For The Tillerman

Отзывы о товаре Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435940885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cat Stevens
Альбом (сингл)
Tea For The Tillerman
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
The Children Playx, Hard Headed Woman, Wild World, Sad Lisa, Miles From Nowhere But I might Die Tonight, Longer Boats, Into White, On The Road To Find Out, Father and Son, Tea For The Tillerman
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Children Playx, Hard Headed Woman, Wild World, Sad Lisa, Miles From Nowhere But I might Die Tonight, Longer Boats, Into White, On The Road To Find Out, Father and Son, Tea For The Tillerman
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cat Stevens - Tea For The Tillerman (0602435940885) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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