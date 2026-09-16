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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка

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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 1
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 2
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 3
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 4
Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
Peel Sessions 1979-1983
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 1
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 2
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 3
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 4
  • Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475363835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
Peel Sessions 1979-1983
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bunker Soldiers, Julias Song, Messages, Red Frame/White Light, Pretending To See The Future Enola Gay, Dancing, Motion And Heart, Annex, The Misunderstanding, The More I See You, Genetic Engineering, Of All The Things Weve Made, Auto-Industry, Bunker Soldiers
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bunker Soldiers, Julias Song, Messages, Red Frame/White Light, Pretending To See The Future Enola Gay, Dancing, Motion And Heart, Annex, The Misunderstanding, The More I See You, Genetic Engineering, Of All The Things Weve Made, Auto-Industry, Bunker Soldiers



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475363835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orchestral Manoeuvres in the Dark
Альбом (сингл)
Peel Sessions 1979-1983
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bunker Soldiers, Julias Song, Messages, Red Frame/White Light, Pretending To See The Future Enola Gay, Dancing, Motion And Heart, Annex, The Misunderstanding, The More I See You, Genetic Engineering, Of All The Things Weve Made, Auto-Industry, Bunker Soldiers
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bunker Soldiers, Julias Song, Messages, Red Frame/White Light, Pretending To See The Future Enola Gay, Dancing, Motion And Heart, Annex, The Misunderstanding, The More I See You, Genetic Engineering, Of All The Things Weve Made, Auto-Industry, Bunker Soldiers


Теги товара: Limited Edition
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Orchestral Manoeuvres In The Dark - Peel Sessions 1979-1983 (0602475363835) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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