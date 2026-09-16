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Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка

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Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 1
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 2
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 3
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 4
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 5
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Live From Mexico City 2024
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 1
  • Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 2
  • Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 3
  • Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 4
  • Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 5
  • Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0602475322849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Live From Mexico City 2024
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
See You On The Other Side, Can't Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybody's Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: See You On The Other Side, Cant Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybodys Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0602475322849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Live From Mexico City 2024
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
See You On The Other Side, Can't Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybody's Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: See You On The Other Side, Cant Stop Now, Bend And Break, Your Eyes Open, Sunshine Everybodys Changing, On A Day Like Today, Untitled 1, She Has No Time, This Is The Last Time, Somewhere Only We Know, We Might As Well Be Strangers, Bedshaped


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keane - Live From Mexico City 2024 (coloured) (0602475322849) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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