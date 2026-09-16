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Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 5
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Bad Moon Rising: The Collection
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 5
  • Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577915987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Bad Moon Rising: The Collection
Жанр
Кантри
Трек-лист
Born On The Bayou, Bad Moon Rising, Green River, Up Around The Bend, Sweet Hitch-Hiker Fortunate Son (Live), Chameleon, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Lookin Out My Back Door, Someday Never Comes, Bootleg, Its Just A Thought, Cotton Fields, Keep On Chooglin (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Born On The Bayou, Bad Moon Rising, Green River, Up Around The Bend, Sweet Hitch-Hiker Fortunate Son (Live), Chameleon, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Lookin Out My Back Door, Someday Never Comes, Bootleg, Its Just A Thought, Cotton Fields, Keep On Chooglin (Live)

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577915987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Bad Moon Rising: The Collection
Жанр
Кантри
Трек-лист
Born On The Bayou, Bad Moon Rising, Green River, Up Around The Bend, Sweet Hitch-Hiker Fortunate Son (Live), Chameleon, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Lookin Out My Back Door, Someday Never Comes, Bootleg, Its Just A Thought, Cotton Fields, Keep On Chooglin (Live)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Born On The Bayou, Bad Moon Rising, Green River, Up Around The Bend, Sweet Hitch-Hiker Fortunate Son (Live), Chameleon, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Lookin Out My Back Door, Someday Never Comes, Bootleg, Its Just A Thought, Cotton Fields, Keep On Chooglin (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising: The Collection (0602577915987) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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