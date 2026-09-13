OST (Game) - Helldivers 2 (Wilbert Roget II) (0198028740111) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Helldivers 2
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707236
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028740111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Helldivers 2
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Ode To Liberty, Welcome To The Fight, The Super Destroyer, Hellpods Primed, A Cup Of Liber-Tea (Helldivers 2 Main Theme) The Terminid Horde, The Illuminate Cult, The Automaton Legion, No Diver Left Behind, March Of The Helldivers, Super Earth National Anthem
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Helldivers 2 (Wilbert Roget II) (0198028740111) виниловая пластинка
Оригинальный саундтрек к игре Helldivers 2, написанный Уилбертом Роже II, с дополнительной музыкой Росса Трегензы. Эта взрывная музыка отражает хаос, дух товарищества и неустанную волю борцов за свободу в галактике. От высоких ставок в битвах до моментов триумфа — каждый трек погружает вас в гущу событий. Это издание на цветном виниле просто необходимо поклонникам игры и невероятной музыки Уилберта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028740111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Helldivers 2
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Ode To Liberty, Welcome To The Fight, The Super Destroyer, Hellpods Primed, A Cup Of Liber-Tea (Helldivers 2 Main Theme) The Terminid Horde, The Illuminate Cult, The Automaton Legion, No Diver Left Behind, March Of The Helldivers, Super Earth National Anthem
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Оригинальный саундтрек к игре Helldivers 2, написанный Уилбертом Роже II, с дополнительной музыкой Росса Трегензы. Эта взрывная музыка отражает хаос, дух товарищества и неустанную волю борцов за свободу в галактике. От высоких ставок в битвах до моментов триумфа — каждый трек погружает вас в гущу событий. Это издание на цветном виниле просто необходимо поклонникам игры и невероятной музыки Уилберта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
OST (Game) - Helldivers 2 (Wilbert Roget II) (0198028740111) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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