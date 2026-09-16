Top.Mail.Ru
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 1
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 2
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 3
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Record Company
Альбом (сингл)
The 4th Album
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 1
  • The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 2
  • The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 3
  • The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Round Hill
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Hill Records
Barcode
[0197188596422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Record Company
Альбом (сингл)
The 4th Album
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dance On Mondays, I Found Heaven (In My Darkest Days), Highway Lady, Patterns, Talk to Me Roll With It, Bad Light, Control My Heart Blues, Im Working, You Made a Mistake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка

К концу 2022 года The Record Company столкнулись с многочисленными трудностями, включая отмену гастролей и изгнание со своего звукозаписывающего лейбла. На альбоме The 4th Album The Record Company рассматривают этот отказ как ритуал обновления, способ очиститься и начать все заново. Они возвращаются к своим корням, создавая сырую, самостоятельно спродюсированную, основанную на блюзе музыку, которая в последние годы принесла им несколько песен из Billboard #1 AAA и номинацию на Грэмми, а также привела их из небольших клубов на арену в туры в поддержку Джона Майера и Боба Сегера.

Отзывы о товаре The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Round Hill
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Round Hill Records
Barcode
[0197188596422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Record Company
Альбом (сингл)
The 4th Album
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dance On Mondays, I Found Heaven (In My Darkest Days), Highway Lady, Patterns, Talk to Me Roll With It, Bad Light, Control My Heart Blues, Im Working, You Made a Mistake
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
К концу 2022 года The Record Company столкнулись с многочисленными трудностями, включая отмену гастролей и изгнание со своего звукозаписывающего лейбла. На альбоме The 4th Album The Record Company рассматривают этот отказ как ритуал обновления, способ очиститься и начать все заново. Они возвращаются к своим корням, создавая сырую, самостоятельно спродюсированную, основанную на блюзе музыку, которая в последние годы принесла им несколько песен из Billboard #1 AAA и номинацию на Грэмми, а также привела их из небольших клубов на арену в туры в поддержку Джона Майера и Боба Сегера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Record Company - The 4th Album (0197188596422) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...