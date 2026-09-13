The Amity Affliction - Let The Ocean Take Me (coloured) (0810540037141) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707190
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Характеристики
Бренд
Pure Noise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Amity Affliction - Let The Ocean Take Me (coloured) (0810540037141) виниловая пластинка
The Amity Affliction — австралийская рок-группа из Брисбена, штат Квинсленд, исполняющая пост-хардкор и металкор. Основана в 2003 году. Группа прославились ещё до выхода своего первого альбома. Первые демо и запись сплита State Of Affair вместе с группами Perish The Thought и Miles Away, а также их совместное выступление с Silverstein, позволило команде набрать немало фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pure Noise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
The Amity Affliction — австралийская рок-группа из Брисбена, штат Квинсленд, исполняющая пост-хардкор и металкор. Основана в 2003 году. Группа прославились ещё до выхода своего первого альбома. Первые демо и запись сплита State Of Affair вместе с группами Perish The Thought и Miles Away, а также их совместное выступление с Silverstein, позволило команде набрать немало фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Amity Affliction - Let The Ocean Take Me (coloured) (0810540037141) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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