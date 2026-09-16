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Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка

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Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 1
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 2
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 3
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 4
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 5
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 6
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 7
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 8
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 9
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 10
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 11
Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Martin L. Gore
Альбом (сингл)
The Third Chimpanzee
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 1
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 2
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 3
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 4
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 5
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 6
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 7
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 8
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 9
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 10
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 11
  • Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5400863041700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Martin L. Gore
Альбом (сингл)
The Third Chimpanzee
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Howler, Mandrill, Capuchin, Vervet, Howler’s End
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный группой MG (или МГ) в 1995 году. Группа MG, основанная в 1994 году, известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы электронной музыки, эмбиента и нойза.

Отзывы о товаре Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5400863041700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Martin L. Gore
Альбом (сингл)
The Third Chimpanzee
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Howler, Mandrill, Capuchin, Vervet, Howler’s End
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Альбом, выпущенный группой MG (или МГ) в 1995 году. Группа MG, основанная в 1994 году, известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы электронной музыки, эмбиента и нойза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Martin L. Gore - The Third Chimpanzee (EP) (5400863041700) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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