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Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка

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Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 1
Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 2
Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 3
Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 4
Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 5
Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 6
Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barry Adamson
Альбом (сингл)
Back To The Cat
Жанр
Jazz
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 2
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 3
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 4
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 5
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 6
  • Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5400863068196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barry Adamson
Альбом (сингл)
Back To The Cat
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beaten Side of Town, Straight til Sunrise, Spend a Little Time, Shadow of Death Hotel, I Could Love You Walk on Fire, Flight, Civilisation, People, Psycho_sexual
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка

Альбом Барри Адамсона, выпущенный в 1999 году. Барри Адамсон — британский музыкант, композитор и продюсер, известный своей работой в жанрах пост-панк, инди-рок и экспериментальной музыки. Он также был членом таких групп, как Magazine и Nick Cave and the Bad Seeds.

Отзывы о товаре Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5400863068196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barry Adamson
Альбом (сингл)
Back To The Cat
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beaten Side of Town, Straight til Sunrise, Spend a Little Time, Shadow of Death Hotel, I Could Love You Walk on Fire, Flight, Civilisation, People, Psycho_sexual
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Альбом Барри Адамсона, выпущенный в 1999 году. Барри Адамсон — британский музыкант, композитор и продюсер, известный своей работой в жанрах пост-панк, инди-рок и экспериментальной музыки. Он также был членом таких групп, как Magazine и Nick Cave and the Bad Seeds.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barry Adamson - Back To The Cat (coloured) (5400863068196) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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