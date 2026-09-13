Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Jazz Sexiest Ladies Vol.3 (coloured) (8430717000352) виниловая пластинка
Jazz Sexiest Ladies, Volume III - третья часть успешной серии, которая переосмысливает классические поп-песни как соблазнительные шедевры джаз-лаунж. Продолжая традицию первых двух, этот выпуск также демонстрирует изысканные джазовые ремейки любимых хитов, интерпретированные некоторыми из самых пленительных вокалисток. Издание на синем виниле. Этот том переносит слушателей в завораживающее путешествие по джазу и поп-музыке, предлагая соблазнительный и изысканный поворот культовых песен. Volume III включает незабываемые выступления Карен Соузы, Amazonics, Шелли Сони и Groove Da Praia, каждый из которых привносит в альбом свое собственное фирменное звучание. Их плавные, проникновенные голоса вдыхают новую жизнь в каждый трек, превращая знакомые поп-фавориты в стильные, интимные джазовые композиции. С его очаровательными интерпретациями и пышными аранжировками этот том является чествованием выразительной силы джаза, приглашая аудиторию прочувствовать эту классику со свежими нюансами и глубиной.
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