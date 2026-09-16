Top.Mail.Ru
Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Have A Song, For My Friends, Lifts You Up, Close To My Fire, Bang Bang Boom Boom, My California, Trouble, Love Is A Lie, It Gets, Spirit Of God, Baddest Blues, Sister Heroine, Baby Shot Me Down, Waterfalls, Night, Saved, The Ugliest House On The Block, Spiders In My Bed, Take It Easy On Me, Leave The Light On, Mama This Ones For You, Picture In A Frame, Caught Out In The Rain
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка

Концертный альбом американской певицы и автора песен Бет Харт, выпущенный на виниле в формате 3 LP. Альбом был записан во время её выступления в знаменитом Лондоне Royal Albert Hall и включает в себя множество её известных песен, демонстрируя её мощный вокал и эмоциональную подачу.

Отзывы о товаре Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Have A Song, For My Friends, Lifts You Up, Close To My Fire, Bang Bang Boom Boom, My California, Trouble, Love Is A Lie, It Gets, Spirit Of God, Baddest Blues, Sister Heroine, Baby Shot Me Down, Waterfalls, Night, Saved, The Ugliest House On The Block, Spiders In My Bed, Take It Easy On Me, Leave The Light On, Mama This Ones For You, Picture In A Frame, Caught Out In The Rain
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Концертный альбом американской певицы и автора песен Бет Харт, выпущенный на виниле в формате 3 LP. Альбом был записан во время её выступления в знаменитом Лондоне Royal Albert Hall и включает в себя множество её известных песен, демонстрируя её мощный вокал и эмоциональную подачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (8712725745617) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...