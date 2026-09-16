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Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
The Ballad Of John Henry
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[0810020507119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
The Ballad Of John Henry
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Ballad Of John Henry, Stop!, Last Kiss, Jockey Full Of Bourbon, Story Of A Quarryman Lonesome Road Blues, Happier Times, Feelin' Good, Funkier Than A Mosquito's Tweeter, The Great Flood, From The Valley, As The Crow Flies, Chains And Things
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом американского блюз-рок музыканта Джо Бонамассы. Спродюсированный Кевином Ширли, он был выпущен 24 февраля 2009 года лейблом J&R Adventures и занял первое место в чарте лучших блюзовых альбомов США Billboard. Релиз на коричневом виниле.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[0810020507119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
The Ballad Of John Henry
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Ballad Of John Henry, Stop!, Last Kiss, Jockey Full Of Bourbon, Story Of A Quarryman Lonesome Road Blues, Happier Times, Feelin' Good, Funkier Than A Mosquito's Tweeter, The Great Flood, From The Valley, As The Crow Flies, Chains And Things
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Седьмой студийный альбом американского блюз-рок музыканта Джо Бонамассы. Спродюсированный Кевином Ширли, он был выпущен 24 февраля 2009 года лейблом J&R Adventures и занял первое место в чарте лучших блюзовых альбомов США Billboard. Релиз на коричневом виниле.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - The Ballad Of John Henry (coloured) (0810020507119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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