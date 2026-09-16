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Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 7
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 8
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 9
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 10
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 11
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 12
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 13
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 14
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 15
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 16
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
A Day Now
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 8
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 9
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 10
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 11
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 12
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 13
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 14
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 15
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 16
  • Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725748618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
A Day Now
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cradle Rock, Walk In My Shadow, A Day Yesterday, I Know Where I Belong, Miss You, Hate You Nuthin' I Wouldn't Do (For A Woman Like You), Colour And Shape, Headaches To Heartbreaks, Trouble Waiting, If Heartaches Were Nickels, Current Situation, Don't Burn Down That Bridge, Hey Mona, I Want You, Line Of Denial
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка

Выпущенная к 20-летию дебютного альбома титана блюз-рока Джо Бонамассы обновленная и переработанная версия. Издание на двойном цветном виниле 180 г. Двадцать лет назад Джо Бонамасса взял музыкальный мир штурмом, выпустив свой дебютный сольный альбом A Day Yesterday. Альбом положил начало карьере, которая, спустя два десятилетия, привела Бонамассу к вершине: совсем недавно Guitar World назвал его блюзовым гитаристом № 1 в мире. В альбом A Day Now вошли шесть оригинальных треков, написанных Бонамассой, а также шесть кавер-версий известных блюзовых и рок-исполнителей. Кроме того, к этому альбому добавлены три бонус-трека, которые представляют собой неизданные демо со студийной сессии 1997 года, которые никогда ранее не выходили.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725748618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
A Day Now
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cradle Rock, Walk In My Shadow, A Day Yesterday, I Know Where I Belong, Miss You, Hate You Nuthin' I Wouldn't Do (For A Woman Like You), Colour And Shape, Headaches To Heartbreaks, Trouble Waiting, If Heartaches Were Nickels, Current Situation, Don't Burn Down That Bridge, Hey Mona, I Want You, Line Of Denial
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Выпущенная к 20-летию дебютного альбома титана блюз-рока Джо Бонамассы обновленная и переработанная версия. Издание на двойном цветном виниле 180 г. Двадцать лет назад Джо Бонамасса взял музыкальный мир штурмом, выпустив свой дебютный сольный альбом A Day Yesterday. Альбом положил начало карьере, которая, спустя два десятилетия, привела Бонамассу к вершине: совсем недавно Guitar World назвал его блюзовым гитаристом № 1 в мире. В альбом A Day Now вошли шесть оригинальных треков, написанных Бонамассой, а также шесть кавер-версий известных блюзовых и рок-исполнителей. Кроме того, к этому альбому добавлены три бонус-трека, которые представляют собой неизданные демо со студийной сессии 1997 года, которые никогда ранее не выходили.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - A New Day Now (coloured) (8712725748618) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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