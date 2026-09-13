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Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка

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Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 1
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 2
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 3
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 4
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 5
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 6
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 7
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 8
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 9
Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 1
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 2
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 3
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 4
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 5
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 6
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 7
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 8
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 9
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707092
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Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка

Культовый альбом группы Mott The Hoople, выпущенный в 1972 году. 50th Anniversary Edition на виниле (2 LP) обычно включает в себя оригинальные треки альбома, а также дополнительные материалы, такие как редкие записи, живые выступления и альтернативные версии песен.

Отзывы о товаре Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Культовый альбом группы Mott The Hoople, выпущенный в 1972 году. 50th Anniversary Edition на виниле (2 LP) обычно включает в себя оригинальные треки альбома, а также дополнительные материалы, такие как редкие записи, живые выступления и альтернативные версии песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mott The Hoople - All The Young Dudes (coloured) (0636551823319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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