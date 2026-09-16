OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - Mario + Rabbids Sparks Of Hope (Yoko Shimomura & Grant Kirkhope & Gareth Coker) (5063176004918) виниловая пластинка
Компания Laced объединилась с Ubisoft и Nintendo, чтобы воплотить в жизнь отмеченные наградами великолепные галактические ритмы последней игры Mario + Rabbids. Саундтреки были ремастированы специально для этого релиза и отпечатаны на аудиофильских 180 г виниловых пластинках. Над саундтреком работала команда мечты – имена Йоко Симомура, Грант Кирхоуп и Гарет Кокер говорят сами за себя. Симомура, имеющая 35-летний опыт работы, прикоснулась ко многим самым популярным игровым сериям, включая Street Fighter, Mario RPG, Kingdom Hearts, Final Fantasy и многим другим. Киркхоуп создал некоторые из самых узнаваемых и любимых саундтреков в играх, в том числе GoldenEye 007, Banjo-Kazooie и Viva Pi?ata. Относительно новичок в трио, Кокер накопил завидный список заслуг, режиссируя серии Ori and Ark и работая над Minecraft и Halo Infinite. Звукорежиссер Ромен Брилло тактически задействовал эти три таланта в саундтреке, привнося в игру различные оркестровые и электронные нотки. Киркхоуп сохранил «дружеское эпическое» звучание Mario + Rabbids Kingdom Battle, и ему доверили элементы повествования и персонажей саундтрека к сиквелу. Ничто не сравнится с оркестровым и фортепианным стилем Симомуры-сан, способным разбудить войска, и именно она сочинила боевые сигналы для «Sparks of Hope». Кокер помог привнести новые цвета и эмоции в некоторые настройки игры, а также в некоторые битвы с боссами, черпая вдохновение в таких стилях, как французский импрессионизм, чтобы обогатить музыку. Весь саундтрек удивительно сплочен благодаря оркестровой записи, проходившей в Токио, Япония. Над созданием саундтрека работали также легендарный композитор Nintendo Кодзи Кондо и соавтор Super Mario Galaxy Махито Ёкота.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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