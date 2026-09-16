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The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка

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The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 1
The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 2
The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 3
The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Dinner Party
Альбом (сингл)
Prelude To Ecstasy
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 1
  • The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 2
  • The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 3
  • The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602458519037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Dinner Party
Альбом (сингл)
Prelude To Ecstasy
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Prelude To Ecstasy, Burn Alive, Caesar On A TV Screen, The Feminine Urge, On Your Side Beautiful Boy, Gjuha, Sinner, My Lady Of Mercy, Portrait Of A Dead Girl, Nothing Matters, Mirror
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку The Last Dinner Party / Prelude To Ecstasy (1LP) - это великолепный шанс добавить в свою коллекцию уникальный музыкальный опыт. Альбом Prelude To Ecstasy представляет собой музыкальное произведение, которое перенесет вас в мир атмосферных мелодий и эмоциональных переживаний. Каждая композиция на этом альбоме пронизана глубокими эмоциями и создает неповторимую атмосферу, позволяя вам окунуться в музыкальное путешествие. Мелодичные звуки и завораживающие ритмы наполняют этот альбом и придают ему особый шарм. The Last Dinner Party - это уникальное творение, которое сочетает в себе элементы разных жанров и перекликается с разными настроениями. Каждый трек на этом альбоме - это история, рассказываемая с помощью музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку The Last Dinner Party / Prelude To Ecstasy и погрузиться в мир красивых и глубоких звуков. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции винила и подарит вам удовольствие от прослушивания.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602458519037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Dinner Party
Альбом (сингл)
Prelude To Ecstasy
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Prelude To Ecstasy, Burn Alive, Caesar On A TV Screen, The Feminine Urge, On Your Side Beautiful Boy, Gjuha, Sinner, My Lady Of Mercy, Portrait Of A Dead Girl, Nothing Matters, Mirror
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку The Last Dinner Party / Prelude To Ecstasy (1LP) - это великолепный шанс добавить в свою коллекцию уникальный музыкальный опыт. Альбом Prelude To Ecstasy представляет собой музыкальное произведение, которое перенесет вас в мир атмосферных мелодий и эмоциональных переживаний. Каждая композиция на этом альбоме пронизана глубокими эмоциями и создает неповторимую атмосферу, позволяя вам окунуться в музыкальное путешествие. Мелодичные звуки и завораживающие ритмы наполняют этот альбом и придают ему особый шарм. The Last Dinner Party - это уникальное творение, которое сочетает в себе элементы разных жанров и перекликается с разными настроениями. Каждый трек на этом альбоме - это история, рассказываемая с помощью музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку The Last Dinner Party / Prelude To Ecstasy и погрузиться в мир красивых и глубоких звуков. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции винила и подарит вам удовольствие от прослушивания.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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