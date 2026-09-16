The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку The Last Dinner Party / Prelude To Ecstasy (1LP) - это великолепный шанс добавить в свою коллекцию уникальный музыкальный опыт. Альбом Prelude To Ecstasy представляет собой музыкальное произведение, которое перенесет вас в мир атмосферных мелодий и эмоциональных переживаний. Каждая композиция на этом альбоме пронизана глубокими эмоциями и создает неповторимую атмосферу, позволяя вам окунуться в музыкальное путешествие. Мелодичные звуки и завораживающие ритмы наполняют этот альбом и придают ему особый шарм. The Last Dinner Party - это уникальное творение, которое сочетает в себе элементы разных жанров и перекликается с разными настроениями. Каждый трек на этом альбоме - это история, рассказываемая с помощью музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку The Last Dinner Party / Prelude To Ecstasy и погрузиться в мир красивых и глубоких звуков. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции винила и подарит вам удовольствие от прослушивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy (0602458519037) виниловая пластинка